ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ilk açıklamasını yapan Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan’a artan İsrail saldırılarına karşı mücadele edeceklerini söyledi ve “haklarımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz, düşmana teslim olmayacağız” dedi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını artırması ve ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından Hizbullah lideri Naim Kasım, sessizliğini bozarak sert bir açıklama yaptı.

Kasım, İsrail-ABD saldırganlığına karşı koyacaklarını ve teslim olmayacaklarını ifade etti.

"ÖNCEDEN PLANLADILAR"

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının önceden planlanmış olduğunu aktaran Kasım, "Saldırganlıkla karşı karşıyayız. Seçeneğimiz, ne kadar fedakarlık gerekirse gereksin buna karşı koymak ve teslim olmamak.

"BİZİM İÇİN HAYATİ"

Haklarımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz ve düşmana teslim olmayacağız. Saldırganlıkla mücadele edeceğiz, bu bizim için hayati bir savunmadır ve hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek" dedi.

