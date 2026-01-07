Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferinde de mutlu sona ulaştı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferini tamamladı.

YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin 4.5 yıllık anlaşma sağladığı Matteo Guendouzi, 8 Ocak Perşembe günü 13.30 civarında İstanbul'da olacak.

Fransız yıldızın, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.

Matteo Guendouzi

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

İtalyan basınından Calciomercato, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Matteo Guendouzi'nin geçtiğimiz gün takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta iki gol ve bir asistlik katkı sağladı.

