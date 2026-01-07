Beşiktaş ile yollarını ayıran milli file bekçisi Mert Günok, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak siyah beyazlı camiaya veda etti.

Mert Günok açıklamasında, "15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim.

Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Beşiktaş ile yollarını ayıran 36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok'un, eski takımı Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

