Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nin ortak basın toplantısı, 9 Ocak Cuma günü TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde yapılacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve maç öncesinde bir basın toplantısı düzenlenecek.
- Süper Kupa Finali, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek. Maç, 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
- Karşılaşma öncesinde teknik direktörler ve kaptanların katılımıyla 9 Ocak Cuma günü saat 19.30'da basın toplantısı yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ve Fenerbahçe teknik direktörleri ile kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Turkcell Süper Kupa Finali basın toplantısı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.
Turkcell Süper Kupa Finali, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor'u 4-1'le, Fenerbahçe ise Samsunspor'u 2-0'lık skorla elemişti.
