Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nin ortak basın toplantısı, 9 Ocak Cuma günü TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ve Fenerbahçe teknik direktörleri ile kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Turkcell Süper Kupa Finali basın toplantısı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son maç 1-1 sonuçlanmıştı

Turkcell Süper Kupa Finali, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor'u 4-1'le, Fenerbahçe ise Samsunspor'u 2-0'lık skorla elemişti.

