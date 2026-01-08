Finallere farklı hazırlanan Okan Buruk, Fenerbahçe’ye çalışıyor. G.Saray’ın hocası, Trabzon’a karşı yedek başlattığı Lemina ve Torreira ile merkezi sağlama alıp 10 numarada da İlkay’ın yerine Yunus’u düşünüyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Eksiklere rağmen Trabzonspor’a karşı rahat bir galibiyet alan ve Süper Kupa’da finale kalan Galatasaray, Fenerbahçe mesaisinde. Özellikle de final gibi kupalı sınavlara farklı hazırlanan ve daha bir motive olan teknik direktör Okan Buruk, akıl oyunlarına başladı… Buruk’un F.Bahçe’ye karşı zafer planında merkezi güçlü tutma düşüncesi var. Yarı finaldeki Trabzonspor’a karşı yedek bırakılan Lucas Torreira ve Mario Lemina birlikte oynayacak.

SARA DA YEDEK

Cumartesi günkü finale kadar takımla üç antrenmana çıkacak olan iki tecrübeli oyuncunun derbide her anlamda hazır olması bekleniyor. Okan Buruk’un bir diğer özel çalışması ise 10 numara konusunda. Sarı kırmızılıların teknik patronunun, Sara ile birlikte İlkay Gündoğan’ı da hamle oyuncusu olarak planladığı ve forvet arkasında Yunus Akgün’ü düşündüğü öğrenildi. Tabii ki maç gününe kadar bu karar değişebilir ama şu anki çalışmalar bu yönde.

SANCHEZ ‘DALYA’ DİYECEK

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Süper Kupa finalinde görev alması durumunda sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. 2023 yazında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen başarılı stoper, şu ana kadar 69 Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve

1 Turkcell Süper Kupa maçına çıktı. F.Bahçe ile yapılacak final onun adına ayrı bir özel durum oluşturacak.

4- Sarı kırmızılı forma altında 3. sezonunu geçiren Davinson Sanchez, Türkiye kariyerinde 4 kupa kazandı. Kolombiyalı savunmacı iki defa Süper Lig ve birer kez Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

9- Sanchez, sarı kırmızılı formayla bütün kulvarlardaki 99 maçta 9 gol kaydetti.

