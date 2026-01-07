İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı milli futbolcu Eren Elmalı'nın, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde kendi maçına bahis yaptığı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı’nın, Kasımpaşa'dayken kendi maçına bahis yaptığı ve buna dair belge bulunduğu yönündeki iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yapıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

