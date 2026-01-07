Türkiye Futbol Federasyonu’nca (TFF) yürütülen bahis soruşturmasında hakemler, futbolcular, temsilciler ve gözlemcilerin ardından sıra teknik sorumlular ve menajerlere geldi. Süper Lig'de gol kralı olan Taner Gülleri ve 1'inci Lig'de iki defa gol krallığı yaşayan Gökhan Ünal'ın da yer aldığı 212 kişi (108 teknik sorumlu, 104 menajer), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde 'Teknik Sorumlu' olarak görev yapan ve görev yaptıkları dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen isimler, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57'nci maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Gökhan Ünal

Eski gol kralları Gökhan Ünal ve Taner Gülleri'nin de yanı sıra Ramazan Kurşunlu (Beşiktaş forması giydi), Hakan Keleş (son olarak Adanaspor'u çalıştırdı), Murat Hacıoğlu (Fenerbahçe forması giydi) da bahis oynayan isimler arasında yer aldı.

Murat Hacıoğlu

1. Savaş Yıldırım 2. Semih Tokatlı 3. Hakan Yılmaz 4. Serkan Ençetin 5. Tansu Yaan 6. Gökhan Ünal 7. Necdet Emre Özbayer 8. Aydemir Emrah Uzun 9. Harun Dişlitaş 10. Erhan Koç 11. İlker Erdem 12. İlker Avcıbay 13. Murat Parlak 14. Taner Gürsoy 15. Avni Okumuş 16. Tevfik Ata Tekin 17. Adem Çağlayan 18. Taner Gülleri 19. Erdoğan Sarıuşak 20. Ali Asım Balkaya 21. Ertürk Koray Balcıoğlu 22. Cevdet Uzunköprü 23. Murat Sönmez 24. Ahmet Yurtsever 25. Metin İlhan 26. Bülent Yenihayat 27. Sadullah Zehir 28. Mehmet Seçkin 29. Sercan Yıldırım 30. Muzaffer Taşkın 31. Serdar Göçerler 32. Muzaffer Bilazer 33. Murat Özkan 34. Can Güçer 35. Nuri Çolak 36. Coşkun Öz 37. Mete Işık 38. Ergün Işık 39. Mehmet Erol 40. Sait Taş 41. İlhan Özbay 42. Volkan Erten 43. Mustafa Alper Avcı 44. Orhan Kosulu 45. Özgür Ergün 46. Ayhan Tuna Üzümcü 47. Gürkan Ferhatoğlu 48. Şenol Demir 49. Görkem Öncü 50. Enver Şen 51. Cüneyt Dumlupınar 52. Ayhan Bahar 53. Muhammet Yılmaz 54. Aslan Toklu 55. Bayram Toysall 56. Ali Beykoz 57. Engin Dursun 58. Gökhan Beklemiş 59. Ahmet Duman 60. Murat Hacıoğlu 61. Rızvan Şahin 62. Uğur Kulaksız 63. İsmail Ertekin 64. Aykut Erdoğan 65. Semih Özü 66. Ahmet Taşyürek 67. Sinan Durmuş 68. Erhan Çelik 69. Adil Tozlu 70. Fuat Erarslan 71. Özgür Çetiner 72. Egemen Urhan 73. Mehmet Birinci 74. Hasan Uğur Kardal 75. Gürkan Aslan 76. Bayram Sevindik 77. Mustafa Çapanoğlu 78. Selahaddin Dinçel 79. Serhat Güller 80. Ramazan Kurşunlu 81. İbrahim Raif Albay 82. Onur Yeniyurt 83. Evren Şenel 84. Sertaç Gezer 85. Hasan Yüksel 86. Hayati Palancı 87. Ümit Metin Yıldız 88. Hakan Çobanoğlu 89. Kemal Dulda 90. Selçuk Akçay 91. Kadir Kar 92. Cahit Erçevik 93. Mithat Çulcuoğlu 94. Fatih Serkan Albayrak 95. Özden Töraydın 96. Eray Gülay 97. Nazım Gülay 98. Mehmet Altıparmak 99. İbrahim Tolgay Kerimoğlu 100. Cafer Elek 101. Hakan Keleş 102. Ufuk Sarı 103. Bahaddin Güneş 104. Ufuk Uysal 105. İbrahim Yıldırım 106. Serdar Uygun 107. Erkan Bölükbaş 108. Cemil Aktaş

104 FUTBOL MENAJERİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

1. Abdul Samet Süner 2. Abdullah Eş 3. Ahmet Can 4. Ahmet Veysel Ünal 5. Ali Sünnetçioğlu 6. Ali Cansun Begeçarslan 7. Aras Şener 8. Aşkın Aytaç Sümercan 9. Ayhan Dündar 10. Barbaros Kılınç 11. Barış Güçlü 12. Basri Gökhan Keçeci 13. Berk Ağanoğlu 14. Berkay Türkmen 15. Buğra Beykoz 16. Burak Karaduman 17. Caner Özkan 18. Cem Deda 19. Cenk Ergün 20. Ceyhun Yaman 21. Cihan Ercüment 22. Çağatay Çatalkaya 23. Deniz Gelberi 24. Deniz Doğan 25. Emin Koç 26. Emrah Akçaay 27. Enes Küçük 28. Ercan Kugu 29. Erdal Ferin 30. Eren Açıldı 31. Erkan Afacan 32. Erkan Gümüşbaş 33. Erkan Yetişmiş 34. Ertan Coşkun Öğer 35. Faruk Cömert 36. Fatih Yalçın 37. Fatih İpek 38. Fatih Babaç 39. Fatih Şahinoğlu 40. Ferhat Pazarbaşı 41. Furkan Şenol 42. Furkan Talha Yağcı 43. Gökalp Demir 44. Gökçe Berk Akça 45. Gökhan Eser 46. Gökhan Tabakcıoğlu 47. Gökhan Engin 48. Guy Marc Gahourou 49. Gürcan Alpaslan 50. Gürel Bergen 51. Hayrettin Kılıç 52. Hürriyet Ravalı 53. Hüseyin Bayrak 54. Hüseyin Ok 55. İbrahim İşen 56. İsa Özüdüz 57. İskender Çam 58. İsmet Biter 59. Mehmet Kaya 60. Mehmet Mustafaoğlu 61. Mehmet Taşkın 62. Mehmet Gökmen Özdemir 63. Merter Ortaç 64. Mesut Vatansever 65. Muhammet Emre Erkan 66. Murat Uzunmehmet 67. Murat Kazancı 68. Murat Şenay 69. Murat Edis 70. Mustafa Kurt 71. Mustafa Can Gezgin 72. Mustafa Erdem Karagöl 73. Mücahit Avcu 74. Necdet Ergezen 75. Okan Karabulut 76. Olgay Kızılkaplan 77. Onur Paker 78. Onur Alp Yağcıoğlu 79. Orçun Yücel 80. Orhan Kırkpınar 81. Orhanmert Bilginan 82. Osman Artün 83. Ömer Kızılkoca 84. Özcan Üstüntaş 85. Raif Kaan Sezer 86. Semih Albayrak 87. Serdar Meriç 88. Serdar Yoloğlu 89. Serhan Serbest 90. Sertan Vardar 91. Sezer Sezgin 92. Sezer Bravo 93. Şevki Tekeli 94. Tarık Tekin 95. Tarık Özaslan 96. Tevfik Efe Gülümser 97. Tolga Çağala 98. Tolga Altıncı 99. Utku Ataç 100. Yalçın Fatih İlek 101. Yalçın Umut Çınar 102. Yavuzcan Bakacak 103. Yiğit Özen 104. Yiğit Temizkanoğlu

