TFF'den tüm kulüplere 'bahis' talimatı: İsimler tek tek kaldırıldı, 'siyah etiket' detayı dikkat çekti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sabah tüm kulüplere dikkat çeken bir yazı gönderdi. Resmi talimata göre; ev sahibi olunan ilk müsabakaya yetiştirilmesi istenen uygulamayı yapmayan kulüpler için temsilciler rapor tutacak.
- TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı kararı uyarınca bahis sitelerinin tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerini yasakladı.
- Kulüplere, mevcut yasal bahis reklamlarını bir sonraki bildirime kadar siyah sticker ile kapatma talimatı verildi.
- TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan yasal bahis sitesine ait lig isim sponsorlukları kaldırıldı.
- Talimata uymayan kulüpler hakkında TFF temsilcileri tarafından rapor tutulacağı vurgulandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tebliğ edilen 'yürütmenin durdurulması' kararı uyarınca TFF, Türkiye'de yer alan bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.
"SİYAH STICKER İLE KAPATIN"
Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Ocak Çarşamba sabahı tüm kulüplere gönderdiği yazıyla yasal bahis reklamı olan tüm materyallerin bir sonraki bildirime kadar siyah sticker ile kapatılması talimatını verdi.
LİG SPONSPORLUKLARI ARTIK RESMİ SİTEDE YOK
Söz konusu talimatla birlikte TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan yasal bahis sitesine ait lig isim sponsorluklarının da tek tek kaldırılması dikkat çekti. Ayrıca uygulamayı yapmayan kulüpler için TFF'nin görevlendirdiği temsilciler tarafından rapor tutulacağı vurgulandı.