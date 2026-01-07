Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sabah tüm kulüplere dikkat çeken bir yazı gönderdi. Resmi talimata göre; ev sahibi olunan ilk müsabakaya yetiştirilmesi istenen uygulamayı yapmayan kulüpler için temsilciler rapor tutacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tebliğ edilen 'yürütmenin durdurulması' kararı uyarınca TFF, Türkiye'de yer alan bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

TFF'nin bahis soruşturması devam ediyor. Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve temsilcilerin ardından bahis oynayan teknik direktörlerin bu hafta açıklanması bekleniyor.

"SİYAH STICKER İLE KAPATIN"

Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Ocak Çarşamba sabahı tüm kulüplere gönderdiği yazıyla yasal bahis reklamı olan tüm materyallerin bir sonraki bildirime kadar siyah sticker ile kapatılması talimatını verdi.

LİG SPONSPORLUKLARI ARTIK RESMİ SİTEDE YOK

Söz konusu talimatla birlikte TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan yasal bahis sitesine ait lig isim sponsorluklarının da tek tek kaldırılması dikkat çekti. Ayrıca uygulamayı yapmayan kulüpler için TFF'nin görevlendirdiği temsilciler tarafından rapor tutulacağı vurgulandı.

