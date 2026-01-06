Türk futbolunda deprem etkisine neden olan bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı hakkında mahkemeden 'tutuıkluluğun devamına' kararı çıktı.

Futbol dünyası uzun süredir bahis skandalı' ile çalkalanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve aralarında Süper Lig futbolcularının da bulunduğu soruşturma kapsamında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı tutuklanmıştı. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, her iki oyuncunun da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Bahis soruşturması kapsamında 44 kişi 5 Aralık’ta gözaltına alınmış, 9 Aralık’ta 20 kişi tutuklanmıştı

20 İSİM TUTUKLANMIŞTI

Futbolda bahis soruşturması Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yandaş ve Baltacı bahis soruşturması kapsamında 44 kişiyle birlikte 5 Aralık’ta gözaltına alınmış, 9 Aralık’ta 20 kişiyle beraber tutuklanmıştı. Soruşturmada Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak da tutuklu bulunuyor.

Yandaş geçtiğimiz ay avukatları aracılığıyla açıklama yapmış, özel yazışmalarının bağlamından koparılarak servis edildiğini belirtip durumun ‘itibar suikastına dönüştüğünü’ öne sürmüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası