Slovakya Başbakanı Robert Fico, kamuya ait elektrik iletim şirketi SEPS’ten Ukrayna’ya yapılan acil elektrik sevkiyatının durdurulmasını istedi. Karar, Drujba boru hattındaki kesinti sonrası artan enerji geriliminin yeni halkası oldu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Slovakya’ya petrol sevkiyatının yeniden başlatılmaması nedeniyle Ukrayna’ya yönelik acil elektrik tedarikinin kesilmesini talep ettiğini duyurdu.

Fico, 21 Şubat’ta yaptığı uyarıyı hatırlatarak, kamuya ait elektrik iletim kurumu SEPS’ten Ukrayna’ya sağlanan acil elektrik akışının durdurulmasını istediğini belirtti.

Başbakan, yalnızca Ocak 2026’da Ukrayna enerji şebekesinin dengelenmesi amacıyla sağlanan acil elektrik tedarikinin, 2025 yılının tamamında ihtiyaç duyulan miktarın iki katından fazla olduğuna dikkat çekti.

DRUJBA KRİZİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Macaristan ve Slovakya için kritik öneme sahip Drujba boru hattı’na 27 Ocak’ta düzenlenen saldırı sonrası petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı. Budapeşte ve Bratislava yönetimleri, Ukrayna’yı sevkiyatın devamını engellemek ve durumu siyasi amaçlarla kullanmakla suçlamıştı.

Petrol akışının kesilmesinin ardından Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Fico, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 23 Şubat’a kadar petrol tedarikini yeniden başlatmaması halinde Slovak şirketlerinden bu ülkeye elektrik akışını durdurmalarını isteyeceğini duyurmuştu.

Enerji hattında yaşanan bu karşılıklı adımlar, Orta Avrupa ile Ukrayna arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası