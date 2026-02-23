Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı tarihinde bir ilki başardı
Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de tarihinde ilk kez Fenerbahçe'den üst üste iki maçta puan aldı.
Süper Lig'de konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, sarı lacivertli takıma karşı tarihte bir ilki yaşadı.
TARİHTE BİR İLK YAŞANDI
Kadıköy'de oynanan müsabakanın 90+11. dakikasında puana uzanan lacivert beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'den üst üste iki maçta puan aldı.
FENERBAHÇE, EVİNDE 4. KEZ PUAN KAYBETTİ
Trendyol Süper Lig’de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, evinde bu sezon 4. kez puan kaybetti.
Marco Asensio’nun 90+5. dakikasında öne geçen Kanarya, skoru koruyamadı ve 90+11’de kalesinde golü gördü. Fenerbahçe, bu sonuçla evinde 4. kez puan kaybetti. Kanarya, bu sezon taraftarı önünde Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe’den sonra Kasımpaşa ile de yenişemedi.
