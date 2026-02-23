Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de tarihinde ilk kez Fenerbahçe'den üst üste iki maçta puan aldı.

Süper Lig'de konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, sarı lacivertli takıma karşı tarihte bir ilki yaşadı.

TARİHTE BİR İLK YAŞANDI

Kadıköy'de oynanan müsabakanın 90+11. dakikasında puana uzanan lacivert beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'den üst üste iki maçta puan aldı.

FENERBAHÇE, EVİNDE 4. KEZ PUAN KAYBETTİ

Trendyol Süper Lig’de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, evinde bu sezon 4. kez puan kaybetti.

Marco Asensio’nun 90+5. dakikasında öne geçen Kanarya, skoru koruyamadı ve 90+11’de kalesinde golü gördü. Fenerbahçe, bu sonuçla evinde 4. kez puan kaybetti. Kanarya, bu sezon taraftarı önünde Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe’den sonra Kasımpaşa ile de yenişemedi.

