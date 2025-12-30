Bir dönem Süper Lig'de görev yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bir Süper Lig takımının küme düşürülebileceğini iddia etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis ve şike soruşturması sürerken eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den gündem olan bir iddia geldi.

"SÜPER LİG'DEN BİR TAKIM KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR"

Bahis ve şike soruşturmasına ilişkin bir paylaşım yapan Bitnel, "Çok yakında bir süper lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir" ifadelerine yer verdi.

Deniz Ateş Bitnel

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir dönem Süper Lig'de de görev yapan Deniz Ateş Bitnel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Merak uyandıran paylaşım sonrası sosyal medyada çok sayıda kulüp üzerinden yorum yapılırken hangi konuyla ilgili olabileceği tartışıldı.

Deniz Ateş Bitnel'in paylaşımı

