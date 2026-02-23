Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından izlediği halka arz sürecine iki yeni şirket daha katılıyor. Birçok yatırımcı ''Yeni halka arz var mı? '' sorusuna cevap ararken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arz edilmesine onay verdi.

Yeni halka arz olacak şirketler yatırımcıların radarındayken Luxera GYO ve Savur Gayrimenkul halka arz olacak! Önümüzdeki günlerde talep toplama takviminin netleşmesi beklenirken, iki şirketin toplamda 2,5 milyar TL’nin üzerinde kaynak sağlaması öngörülüyor.

Borsa İstanbul’da halka arz hareketliliği sürerken Sermaye Piyasası Kurulu iki gayrimenkul yatırım ortaklığının başvurusuna onay verdi. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için halka arz süreci başlamış oldu.

Önümüzdeki günlerde talep toplama takviminin açıklanması beklenirken, iki şirketin toplamda 2,5 milyar TL’nin üzerinde kaynak sağlaması öngörülüyor.

LUXERA GYO HALKA ARZ DETAYLARI

Luxera GYO’nun payları 12,05 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Toplam 120 milyon adet hissenin satışa çıkarılması planlanıyor. Halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 1 milyar 446 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İşlem soınrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,36 olurken payların Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının devam eden ve planlanan projelerin finansmanında değerlendirilmesi hedefleniyor.

SAVUR GYO HALKA ARZ DETAYLARI

Savur GYO’nun halka arzında ise pay başına fiyat 3,64 TL olarak belirlendi. Toplam 295 milyon 400 bin adet hissenin satışa sunulması planlanırken, yaklaşık 1 milyar 75 milyon TL tutarında bir halka arz büyüklüğüne ulaşılması amaçlanıyor.

Halka açıklık oranının yüzde 27,12 seviyesine çıkması beklenen şirketin payları da Yıldız Pazar’da işlem görecek.

