SPK, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arz başvurusunu onayladı. Her iki şirket için önümüzdeki günlerde talep toplama işleminin gerçekleşmesi beklenirken, iki GYO’nun toplam halka arz büyüklüğünün 2,5 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da halka arzlar bütün hızıyla devam ediyor. SPK, iki GYO şirketine daha borsa vizesi verdi. Bu kapsamda Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Luxera GYO) halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda;

-Pay başına satış fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi.

-Toplam 120 milyon adet hissenin satışı hedefleniyor.

-Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 446 milyon TL olması bekleniyor.

-Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.

-Yıldız Pazarda işlem görecek şirket, halka arz gelirinin çoğunu projelerin finansmanında kullanacak.

Şirket bugüne kadar Luxera Residence, Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçe Port olmak üzere 6 projeyi tamamladı.

Luxera Towers, Luxera Nevbahar Life ve Luxera Topkapı projeleri de devam ediyor. 2026’da ise Luxera Sultanbeyli ve Luxera Nevbahar Suites projelerine başlanması hedefleniyor.

Halka arzdan 2,5 milyar TL toplayacaklar!

SAVUR GYO DA GELİYOR

Gayrimenkul, inşaat ve turizm alanlarındaki yatırımları ile öne çıkan Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin de halka arz başvurusu da onaylandı.

Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda;

-1 adet hisse 3,64 TL fiyatla satışa sunulacak.

-Toplam 295 milyon 400 bin adet hissenin arzı planlanıyor.

-Bu kapsamda 1 milyar 75 milyon TL halka arz büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor.

-Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 27,12’yi bulacak.

-Yıldız Pazarda işlem görecek şirket, halka arz gelirini ağırlıklı olarak proje finansmanına ayıracak.

