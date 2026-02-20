Antalya’da otizmli oğlunun başka bir şehre nakil olmasını istemeyen acılı anne Emine Kinvan’ın feryadına Bakan Manihnur Özdemir Göktaş, sessiz kalmadı. Bakanın talimatıyla Muhammet, Antalya’da başka bir bakım evine yerleştirildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Emine ve Süleyman Kinvan çiftinin ağır otizm teşhisi konulan çocukları Muhammet, geçen ağustosta ailesinin isteği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün devreye girmesi sonucu bakım merkezine yerleştirilmişti.

Falezlere çıkıp yardım isteyen annenin feryadına Bakan Göktaş sessiz kalmadı

FALEZLERE ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞTİ

Bakımevinde 6 aydır kalan Muhammet’in başka şehre gönderileceği bildirilmişti. Oğlunun uyum sağlayamadığı gerekçesiyle kilometrelerce uzaktaki bir şehre gönderilecek olmasına tepki gösteren anne Emine Kinvan, falezlere çıkıp yardım istemişti.

BAKAN GÖKTAŞ TALİMAT VERDİ

Acılı annenin feryadını duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muhammet için talimat verdi. Antalya İl Müdürlüğü ekipleri, Bakan Göktaş'ın talimatıyla harekete geçti.

SÜREÇ DURDURULDU

Aileyle yapılan görüşmeler ve incelemeler sonrasında, aile bütünlüğünün korunması ve Muhammet'in annesinden uzaklaşmaması için nakil süreci durduruldu.

YENİ BAKIM MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ

Muhammet Kinvan, başka şehre nakledilmemesi ve annesinden ayrılmaması için Manavgat'ta yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi. Muhammet ve ailesinin süreci en sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için gerekli psikososyal destek hizmetinin de sağlanacağı öğrenildi.

