Marmara Gölü’nde 10 yıl sonra bir ilk! Yeniden su tutmaya başladı
Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olarak bilinen Manisa’daki Marmara Gölü, son 10 yılda tamamen kurumuştu. Etkili olan sağanak yağış sonrasında göl yeniden su tutmaya başladı.
- Manisa'daki Marmara Gölü, azalan yağışlar, tarımsal sulama ve doğal kaynakların zayıflaması nedeniyle 10 yıl önce tamamen kurumuştu.
- Gölün kuruması balıkçılık faaliyetlerini sona erdirmiş, ekosisteme zarar vermiş ve göçmen kuşların bölgeyi terk etmesine yol açmıştı.
- Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrasında Gediz Nehri'nin debisi arttı.
- Bu yağışlar sayesinde tamamen kuruyan Marmara Gölü yeniden su tutmaya başladı.
- Devlet Su İşleri ekipleri, göl yatağında su birikimini sağlamak için su yönlendirme ve kanal düzenleme çalışmaları yürütüyor.
Kuraklık alarmı verilen Manisa’daki Marmara Gölü’nde su tamamen gitmiş, göl kurumuştu. Özellikle son yıllarda yağışların azalması, tarımsal sulama baskısı ve doğal su beslenme kaynaklarının zayıflamasıyla göl alanı hızla daralmıştı.
TAMAMEN KURUMUŞTU
Son 5 yılda balıkçılık faaliyetlerinin de sona erdiği gölde, ekosistem de zarar görmüştü. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan gölde göç yolları sonrası çok sayıda su kuşu da bölgeyi terk etmişti.
10 YIL SONRA SU TUTTU
10 yılda tamamen kuruyan Marmara Gölü, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası su tutmaya başladı.
SU BİRİKİYOR
Manisa genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası, Gediz Nehri'nin debisi arttı. Su tutmaya başlayan gölde bağlar ve ovalar da su altında kaldı. Yağışların ardından bölgede Devlet Su İşleri ekiplerinin su yönlendirme ve kanal düzenleme çalışmaları da arttı. Yapılan müdahalelerle birlikte göl yatağında yeniden su birikmeye başladığı görüldü.