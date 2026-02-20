Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olarak bilinen Manisa’daki Marmara Gölü, son 10 yılda tamamen kurumuştu. Etkili olan sağanak yağış sonrasında göl yeniden su tutmaya başladı.

Kuraklık alarmı verilen Manisa’daki Marmara Gölü’nde su tamamen gitmiş, göl kurumuştu. Özellikle son yıllarda yağışların azalması, tarımsal sulama baskısı ve doğal su beslenme kaynaklarının zayıflamasıyla göl alanı hızla daralmıştı.

Marmara Gölü’nde 10 yıl sonra bir ilk! Yeniden su tutmaya başladı

TAMAMEN KURUMUŞTU

Son 5 yılda balıkçılık faaliyetlerinin de sona erdiği gölde, ekosistem de zarar görmüştü. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan gölde göç yolları sonrası çok sayıda su kuşu da bölgeyi terk etmişti.

10 YIL SONRA SU TUTTU

10 yılda tamamen kuruyan Marmara Gölü, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası su tutmaya başladı.

SU BİRİKİYOR

Manisa genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası, Gediz Nehri'nin debisi arttı. Su tutmaya başlayan gölde bağlar ve ovalar da su altında kaldı. Yağışların ardından bölgede Devlet Su İşleri ekiplerinin su yönlendirme ve kanal düzenleme çalışmaları da arttı. Yapılan müdahalelerle birlikte göl yatağında yeniden su birikmeye başladığı görüldü.

