2026 yılına hızlı başlayan altının gram fiyatı 7.811 lirayla, ons fiyatı 5.595 dolar ile tarihi zirveleri gördü. Ancak altın fiyatları şubat ayının ilk haftasında son 10 yılın en sert düşüşünü yaşadı.

ONS VE GRAM NE KADAR? Şu sıralar ons altın 5 bin doların üzerinde, gram altın ise 7 bin doların üzerinde bulunuyor. Altın bir kaç haftadır yatay seyirle devam ederken, yön arayışını sürdürüyor.



Yatırımcılar altının tekrar yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altınla ilgili yeni bir rapor geldi. Dev banka 2026 sonu tahminini paylaştı.



ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ Goldman Sachs, 2026 raporunda altın piyasasına ilişkin pozitif beklentisini korudu. Raporda orta vadede fiyat eğiliminin yukarı yönlü olacağı belirtildi.



ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYECEK 2 TEMEL UNSUR Dev banka altın fiyatlarını destekleyecek iki temel unsur olduğunu belirtti. Bunlardan ilki, merkez bankalarının güçlü altın alımları. İkincisi ise Fed'in faiz indirimleriyle özel yatırımcıların talep artırması.



ONS ALTINDA 5.400 DOLAR TAHMİNİ Goldman’a göre; merkez bankası alımları, özel yatırımcıların yalnızca Fed faiz indirimlerine tepki olarak pozisyon artırması birlikte değerlendirildiğinde, altın fiyatı 2026 sonuna kadar kademeli şekilde 5.400 dolar/ons seviyesine yükselebilir.



Goldman Sachs, eğer özel sektör portföy çeşitlendirmesini artırırsa ve bunu call-opsiyon yapıları üzerinden gerçekleştirirse, altın tahminine kıyasla anlamlı yukarı yönlü risk oluşabileceğine dikkat çekti.



EMTİA SÜPER DÖNGÜSÜ MÜ YAŞANIYOR? Goldman Sachs, mevcut yükselişi klasik bir "emtia süper döngüsü" olarak değerlendirmediğini belirtti. Fiyat hareketinin daha çok politika kaynaklı belirsizlikler ve yatırımcı davranışındaki değişimle bağlantılı olduğunu ifade etti.



Raporda yapısal baskıların uzun vadede altını destekleyeceği ancak rallinin süresi ve kapsamının kesin biçimde öngörülmesinin zor olduğu kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası