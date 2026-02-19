İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukken yazdığı el yazısı bir mektup 27 Şubat’ta açık artırmaya çıkarılacak. Mektubun açık artırmasını yapacak Justin Matthews, 27 yıldır bu kadar güzel bir şey görmediğini kaydederken, mektuba verilecek tekliflerin 4 bin sterline kadar çıkması bekleniyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukken yazdığı el yazısı bir mektup açık arttırmada satışa çıkıyor. Royal Lodge konutunun eski baş hizmetçisi Beatrice Stillman'a hitaben yazılan pek çok mektuptan biri olan 27 Şubat’ta açık arttırmaya çıkarılacak mektuba verilecek tekliflerin 4 bin sterline kadar çıkması bekleniyor.

Geri sayım başladı, binlerce sterlin değerinde! Kraliçe II. Elizabethin çocukluk mektubu satışa çıkıyor

Windsor'daki kraliyet konutunun baş hizmetçisine hitaben yazılan tek sayfalık mektupta köpekler, atlar ve küçük çocukların çizimleri yer alırken Kraliçe kuşların iyi olup olmadığını ve akvaryum balıklarının hayatta olup olmadığını soruyor.

Prenses Elizabeth'in mektubu 1936 ile 1940 yılları arasında Cornwall'da bulunduğu sırada yazdığı ve o dönemde 10 ile 12 yaşlarında olduğu ifade edilirken, mektupta kraliçenin topladığı ve Royal Lodge'daki personel arasında paylaşılmasını istediği çuha çiçeklerinden de bahsediliyor.

"27 YILDIR BU KADAR GÜZEL BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Mektubun açık artırmasını yapacak Hansons Auctioneers'tan Justin Matthews, "Uluslararası müzayede dünyasında geçirdiğim 27 yılda bu kadar güzel bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

