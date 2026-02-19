Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş’ı arama çalışmaları 12’nci günde de devam ediyor. Yaşlı adama dair şu ana kadar hiçbir iz bulunamadı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden 8 Şubatta ayrılan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş’tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Zihinsel engelli Salih Ertaş 12 gündür kayıp! Hiç iz yok

Zihinsel engelli Salih Ertaş için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

12 GÜNDÜR İZ YOK

Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma (KUBAK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarmadan 269 kişi, 6 dron ve 1 kadavra köpeği ile Ertaş'ı arama çalışmalarına devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Salih Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile sulak alanlarda yürütülmeye devam etmişti.

