500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen TOKİ kura süreci, başvuru yapan binlerce vatandaşın gündeminde! Gaziantep TOKİ kura çekilişi ne zaman, canlı yayın saat kaçta merak edilirken aynı gün Adana ve Çanakkale'de de kura çekilişleri yapılacak.

Gaziantep TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Şahinbey ve Şehitkamil başta olmak üzere Araban, İslahiye, Karkamış, Nizi,p, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerini kapsayan projelerde hak sahipleri noter denetiminde belirlenecek. Peki, Gaziantep TOKİ kura çekilişi ne zaman, canlı yayın saat kaçta?

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Gaziantep TOKİ kura çekilişi 20 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişle birlikte Şahinbey ve Şehitkamil başta olmak üzere Gaziantep’in farklı ilçelerinde konut sahibi olacak asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda yapılacak.

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Gaziantep TOKİ kura çekimi 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00’te başlayacak. Çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar TOKİ’nin YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla kura sürecini izleyebilecek. Canlı yayını kaçıranlar için çekiliş görüntülerinin daha sonra tekrar izlenebilmesi de mümkün olacak.

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Gaziantep TOKİ kura sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları bölümüğnden sorgulanabilecek.

Başvuru sahipleri il ve proje seçimini yaptıktan sonra asil ya da yedek listede yer alıp almadığını görebilecek.

Asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listeleri de yine aynı bölüm üzerinden erişime açılacak. Noter işlemlerinin ardından sonuçların e-Devlet sistemine aktarılmasıyla birlikte vatandaşlar “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden de durumlarını öğrenebilecek.

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİLECEK İLÇELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 GAZİANTEP MERKEZ GAZİANTEP MERKEZ (ŞAHİNBEY,ŞEHİTKAMİL) 12000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 12000 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 2 GAZİANTEP ARABAN GAZİANTEP ARABAN 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 3 GAZİANTEP İSLAHİYE GAZİANTEP İSLAHİYE 330/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 330 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 4 GAZİANTEP KARKAMIŞ GAZİANTEP KARKAMIŞ 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 30 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 5 GAZİANTEP NİZİP GAZİANTEP NİZİP 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 6 GAZİANTEP NURDAĞI GAZİANTEP NURDAĞI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 7 GAZİANTEP OĞUZELİ GAZİANTEP OĞUZELİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu 8 GAZİANTEP YAVUZELİ GAZİANTEP YAVUZELİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 20.02.2026 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu

