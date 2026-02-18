Mersin’de TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projeleri için kura çekimi 18 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda başladı! Hak sahipleri bir bir belirlenirken vatandaşlar TOKİ Mersin kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi sorgulama ekranına yöneldi. İşte Mersin TOKİ kura sonucu canlı yayın bilgileri...

Mersin TOKİ kura çekimi kapsamında Merkez başta olmak üzere Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerindeki projeler için hak sahipleri belirlenmeye başladı. Kura çekimi Mersin Kültür Merkezi’nde saat 11.00'de TOKİ Youtube resmi kanalında canlı yayında başladı. İşte, TOKİ Mersin kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Mersin TOKİ kura sonucu! TOKİ Mersin kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi sorgulama

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Mersin TOKİ kura çekimi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ’nin resmi kura sonuçları sayfası üzerinden sorgulama yapabilecek.

Mersin TOKİ kura sonuç sorgulama ekranında il, ilçe ve proje bilgileri seçildikten sonra başvuru sahibinin kura sonucu görüntülenebiliyor. Kura çekimi aynı zamanda TOKİ’nin YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla paylaşıldığı için, kura anını yeniden izlemek isteyenler TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden yayın kaydına ulaşabiliyor.

MERSİN TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Mersin’de konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanıyor. Başvuru yapan kişiler TOKİ kura sonuçları bölümünden Mersin ilini seçerek ilçe ve proje bilgileri üzerinden asil ve yedek listelere erişebiliyor.

Noter onay süreci tamamlandıktan sonra kura sonuçları e-Devlet sistemine de aktarılıyor. Vatandaşlar e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden başvuru türü ve proje bilgilerini girerek asil mi yedek mi olduklarını detaylı şekilde görüntüleyebiliyor.

MERSİN TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 MERSİN MERKEZ MERSİN MERKEZ (AKDENİZ,MEZİTLİ,TOROSLAR,YENİŞEHİR) 5000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 5000 EMLAK KATILIM BANKASI 18.02.2026 11:00 Mersin Kültür Merkezi 2 MERSİN AYDINCIK MERSİN AYDINCIK 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 40 ZİRAAT BANKASI 18.02.2026 11:00 Mersin Kültür Merkezi 3 MERSİN ERDEMLİ MERSİN ERDEMLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 18.02.2026 11:00 Mersin Kültür Merkezi 4 MERSİN GÜLNAR MERSİN GÜLNAR 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 18.02.2026 11:00 Mersin Kültür Merkezi 5 MERSİN MUT MERSİN MUT 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI 18.02.2026 11:00 Mersin Kültür Merkezi 6 MERSİN SİLİFKE MERSİN SİLİFKE 800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 HALK BANKASI 18.02.2026 11:00 Mersin Kültür Merkezi 7 MERSİN TARSUS MERSİN TARSUS 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1000 HALK BANKASI 18.02.2026 11:00 Mersin Kültür Merkezi

