Amerikan otomotiv devi yeniden Türkiye’de: Cadillac, GMC ve Chevrolet fiyatları belli oldu
Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), uzun zaman sonra Türkiye pazarına dönüyor. Cadillac, GMC ve Chevrolet modelleriyle yollara çıkan olan markanın fiyat listesi ise sosyal medyaya düştü.
Tur Oto’nun temsilciliğini aldığı Amerikan General Motors’un Cadillac, GMC ve Chevrolet markaları Türkiye’de satılmaya başlanacak.
Daha önce yapılan açıklamada, GM Türkiye’ye ilk kez tüm marka ve modelleriyle, bir temsilcilik aracılığıyla geliyor. Yedek parça, garanti ve servis hizmetleri GM’in Avrupa operasyonlarıyla entegre olarak Tur Oto güvencesi altında yürütülecek.
İlk etapta üç markanın büyük hacimli, üst sınıf SUV ve spor otomobilleri satılacak.
Modellerin fiyat listesi Etem Sayın tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Listeye göre en ucuzu 11 milyon TL’den başlayan araçların en pahalısı 55 milyonu geçiyor.
İşte Cadillac, GMC ve Chevrolet modellerinin Türkiye’ye gelecek araçları ve fiyatları…
|Marka
|Model
|Türkiye Fiyatı
|Chevrolet
|Tahoe RST
|21.000.000 TL
|Chevrolet
|Tahoe High Country
|23.500.000 TL
|Chevrolet
|Suburban High Country
|25.500.000 TL
|GMC
|Yukon Denali
|27.750.000 TL
|Cadillac
|Escalade Sport / Luxury Platinum
|36.000.000 TL
|Cadillac
|Escalade ESV Sport / Luxury Platinum
|38.500.000 TL
|Cadillac
|Escalade V Series
|45.500.000 TL
|Chevrolet
|Corvette Stingray 3LT Coupe
|32.500.000 TL
|Chevrolet
|Corvette Z06 Coupe
|55.500.000 TL
|GMC
|Sierra Denali Standard Bed
|11.000.000 TL
Ayrıca lansmana özel olarak Euro kurunun 50 TL olduğu ve teslimatların Mart ayında başlayacağı belirtildi.