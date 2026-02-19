Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), uzun zaman sonra Türkiye pazarına dönüyor. Cadillac, GMC ve Chevrolet modelleriyle yollara çıkan olan markanın fiyat listesi ise sosyal medyaya düştü.

Tur Oto’nun temsilciliğini aldığı Amerikan General Motors’un Cadillac, GMC ve Chevrolet markaları Türkiye’de satılmaya başlanacak.



Daha önce yapılan açıklamada, GM Türkiye’ye ilk kez tüm marka ve modelleriyle, bir temsilcilik aracılığıyla geliyor. Yedek parça, garanti ve servis hizmetleri GM’in Avrupa operasyonlarıyla entegre olarak Tur Oto güvencesi altında yürütülecek.

İlk etapta üç markanın büyük hacimli, üst sınıf SUV ve spor otomobilleri satılacak.

Modellerin fiyat listesi Etem Sayın tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Listeye göre en ucuzu 11 milyon TL’den başlayan araçların en pahalısı 55 milyonu geçiyor.

İşte Cadillac, GMC ve Chevrolet modellerinin Türkiye’ye gelecek araçları ve fiyatları…

Marka Model Türkiye Fiyatı Chevrolet Tahoe RST 21.000.000 TL Chevrolet Tahoe High Country 23.500.000 TL Chevrolet Suburban High Country 25.500.000 TL GMC Yukon Denali 27.750.000 TL Cadillac Escalade Sport / Luxury Platinum 36.000.000 TL Cadillac Escalade ESV Sport / Luxury Platinum 38.500.000 TL Cadillac Escalade V Series 45.500.000 TL Chevrolet Corvette Stingray 3LT Coupe 32.500.000 TL Chevrolet Corvette Z06 Coupe 55.500.000 TL GMC Sierra Denali Standard Bed 11.000.000 TL

Ayrıca lansmana özel olarak Euro kurunun 50 TL olduğu ve teslimatların Mart ayında başlayacağı belirtildi.

