2015 yılında Türkiye’den çekilen ABD merkezli otomobil grubu General Motors, kısa süre önce Türkiye pazarına yeniden döneceğini duyurmuştu. General Motors'un Türkiye pazarına dönüş kararı sonrasında gözler Trax, Trailblazer ve Equinox gibi SUV modellerinden hangilerinin ülkemize geleceğine çevrilmişti. İşte General Motors’un satışa çıkaracağı modellerinin teknik özellikleri ve dolar fiyatlarıyla Türkiye ihtimalleri…

Chevrolet Traverse’nin ABD başlangıç fiyatı ise 40 bin 800 dolar CHEVROLET TRAVERSE 2.5 litrelik turbo motoruyla hem hacim hem boyut hem de fiyat olarak segmentin üst noktasında yer alan Traverse, serinin amiral gemisi olarak adlandırılıyor. Vergi yükü sebebiyle sınırlı sayıda getirileceği düşünülen model, özellikle geniş aileler için talep görüyor. Amerikan SUV konforundan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için özel olarak tasarlanan Chevrolet Traverse’nin ABD başlangıç fiyatı ise 40 bin 800 dolar.

CHEVROLET TRAX CHEVROLET TRAX Chevrolet’in Türkiye pazarında en çok ilgi görmesi beklenen modeli Trax, tasarımıyla adeta "Baby Blazer" olarak anılıyor. Coupe SUV esintileri taşıyan bu modelde kaputun altındaki 1.2 litrelik turbo motor, Türkiye'deki yüzde 75 veya 80'lik ÖTV dilimine girmeye en güçlü aday. Trax, vergi dostu ekonomik bir model olarak, Fiat Egea Cross veya Renault Captur gibi modellerin karşısına güçlü bir rakip olarak görünüyor. Bu modelin ABD'deki başlangıç fiyatı 21.600 dolar.

Chevrolet Trailblazer, geleneksel SUV çizgileri taşıyor CHEVROLET TRAILBLAZER Geniş iç hacmi ve ferah yaşam alanıyla dikkat çeken Chevrolet Trailblazer, Biraz daha geleneksel SUV çizgileri taşıyor. 1.3 litrelik turbo motoru hem güçlü hem de ekonomik yapısıyla Türkiye için ideal bir vergi avantajı sağlayan model, ABD’de uygun fiyatlı SUV segmentinin popüler modellerinden biri. Türkiye’de Chery Tiggo 7 Pro ve Nissan Qashqai ile rekabet edebilecek düzeyde görülen modelin ABD başlangıç fiyatı: 23 bin 200 dolar.

CHEVROLETE EQUINOX CHEVROLETE EQUINOX Teknolojik donanımları, sürüş destek sistemleri ve dengeli performansıyla C-SUV sınıfında dengeyi bozabilecek potansiyele sahip Equinox, Chevrolet’in global ölçekte en çok satan SUV modellerinden biri. Model 1.5 litrelik turbo motoruyla hem vergi avantajını koruyor hem de geniş aileler için ideal bir seçenek sunuyor. Equinox’un ABD başlangıç fiyatı ise 28 bin 700 dolar.

CHEVROLET BLAZER CHEVROLET BLAZER Mmarkanın prestij modelleri arasında yer alması beklenen, Camaro etkileri taşıyan cesur tasarıma sahip Blazer’in 2.0 litrelik turbo motoru, Türiye’de modelin yüksek ÖTV dilimine girmesine neden oldu. Geniş bütçeli kullanıcıları hedefleyecek olan modelin ABD başlangıç fiyatı: 35 bin 600 dolar.

Editör:ESMA KARAYEL

