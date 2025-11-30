Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edilecek 8 bloklu Doğuş Sitesi'nin görüntülerini paylaştı. Sağlam binalar için ilk adımı attıkları mesajını veren Bakan Kurum, diğer evleri de hiç vakit kaybetmeden tamamlayacaklarını söyledi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın İstanbul'da yürüttüğü Yarısı Bizden kampanyası ile kentin yapı stoku yenilenmeye devam ediyor.

Küçükçekmece'de Doğuş Sitesi'nin inşası başladı

Bu kapsamda, bugüne kadar 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci Yarısı Bizden destekleriyle ilerletildi.

Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği verildi.

Bakan Kurum 'İlk adımı attık! diyerek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında Küçükçekmece’de yeniden inşa edilen 8 bloklu Doğuş Sitesi'nin son halini paylaştı.

Bakan Kurum "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız” dedi.

Proje kapsamında inşaat çalışmaları 4 bin 752 metrekarelik alanda yürütülecek.

