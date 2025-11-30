İstanbul'da hava sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle, kış mevsiminin ilk karının ne zaman görüleceği büyük bir merak konusu haline geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve uzmanlardan gelen son tahminler, kar yağışın beklendiği tarihi işaret ediyor.

Aralık ayına kısa bir süre kala, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı sorusu İstanbulluların en çok araştırdığı konulardan biridir.

Hava sıcaklıklarının henüz düşmemesi sebebiyle gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

İstanbulda ne zaman kar yağacak? Son tarih açıklandı

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre, İstanbul'da bu yıl kar yağışı büyük ihtimalle ocak ayının ortası ile ikinci yarısı arasında görülecektir.

Ayrıca Şen, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de ve İstanbul’da bugün 19 derece gibi mevsim için yüksek bir sıcaklık görülse bile, şehirde kar yağışının büyük ihtimalle ocak ayının ortası ile ikinci yarısı arasında etkili olması beklendiğini dile getirdi.

İstanbulda ne zaman kar yağacak? Son tarih açıklandı

Kutuplardan sarkan soğuk hava ancak Ocak ayında bölgeye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde yer yer sıcaklık dalgalanmaları ve hafta sonu itibarıyla yurt genelinde yağışlar görülse de, İstanbul’da bu yağışların yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Editör:SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası