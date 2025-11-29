Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak düzenleme ile güvenlik korucularına şehirlerdeki bekçiler gibi ‘kırsal bekçi’ statüsü verileceği belirtiliyor.

ESMA ALTIN / ANKARA - Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda rapor hazırlama sürecine giren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda siyasi partilerin önerileri şekillenmeye başladı. Önümüzdeki hafta perşembe günü yapılacak toplantıda komisyon üyesi partilerin sunacağı görüş ve öneriler kapsamında, nihai rapora paralel bir politika belgesi oluşturulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, politika metninde toplumsal bütünleşmeyi sağlamak adına özellikle terör mensubiyetinden kaynaklı hukuki tanımın nasıl yapılacağı tarif edilecek. Yargılamayı etkileyen hususlar ile TCK’da tanımlaması gereken başlıklar da bu metinde yer alacak. Nihai rapor büyük ölçüde TBMM’de görüşülecek süreç yasalarına rehberlik edecek. Politika belgesi metni ise Terörsüz Türkiye sürecine dair tüm hukuki başlıkları içerecek bir üst belge niteliğinde olacak.

50 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Öte yandan, sürecin başarıya ulaşması durumunda, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaklaşık 30 yıldır görev yapan güvenlik korucularının statüleriyle ilgili de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Dinlemelerin yapıldığı dönemde Meclis Komisyonuna gelerek taleplerini sıralayan güvenlik korucuları, kendilerinin Terörsüz Türkiye sürecinin dışında tutulmaması gerektiğini söylemişti. Güvenlik korucularının gelecek endişelerine çözüm olarak kendilerine yeni statü verilerek görevlerine devam etmeleri talebinde bulunmuşlardı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, güvenlik korucularının talep ve endişelerini dikkate aldı ve rapordaki öneriler arasında bu konudaki düzenlemelere de yer verileceğini aktardı.

Bu kapsamda, şehirlerdeki bekçiler gibi güvenlik korucularına da ‘kırsal bekçi’ statüsü verilmesi konusunda adım atılabileceği ifade ediliyor. Bu konuda yapılacak düzenlemeden yaklaşık 50 bin güvenlik korucusu yararlanacak.

Editör:ESMA ALTIN

