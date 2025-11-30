Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, gelen ilk bilgiler arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı yer aldı.
Kaza Dinar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
2 ÖLÜ, 21 YARALI VAR
Kazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
