Uşak'ta şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüs kazaya karıştı. Otobüse arkadan çarpan araç hurda yığınına dönerken kaza yerinde can pazarı yaşandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken içlerinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gazi Bulvarı'nda ilerleyen M.A. (36) yönetimindeki otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) idaresindeki şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan çarptı.

Kaza sonrası araç hurda yığınına döndü

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden görüntüler

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araçtaki 3 kişi de yaralandı

KIRAÇ VE EKİBİ OTELE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan otobüsün, kentte konser veren şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü öğrenildi.

Uşak'ta can pazarı! Şarkıcı Kıraç'ın ekibini taşıyan otobüs kazaya karıştı!

Editör:SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası