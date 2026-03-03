Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi maç saati, yayın bilgileri ve gruptaki puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Başakşehir-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kupada çeyrek finale yükselecek takımların netleşeceği son hafta maçları öncesinde gözler İstanbul’daki mücadeleye çevrildi. Aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşma, grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 4. ve son hafta maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Aynı gün gruptaki diğer karşılaşmalar da tamamlanarak çeyrek finale yükselen ekipler netleşecek.

A Grubu’nda üç maç sonunda iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan her iki takım da 6 puana sahip. Trabzonspor averajla 3. sırada yer alırken, Başakşehir 4. basamakta bulunuyor. Son hafta mücadelesi, sıralamayı değiştirme potansiyeli taşıyor. Kupada A, B ve C gruplarında ilk iki sırayı alan altı takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayın hakları kapsamında karşılaşmanın A Spor'da canlı yayınlanması bekleniyor. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol Folcarelli ile izinli olan Andre Onana maç kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavili takımın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, ⁠Arseniy Batagov, Stefan Savic, Taha Emre İnce, ⁠Wagner Pina, ⁠Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, ⁠Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, ⁠Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, ⁠Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

