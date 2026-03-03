Arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, Almanya’da devam ettirdiği lösemi tedavisinde kritik bir aşamaya girdi. Sanatçının uygun donör bulunması halinde mart veya nisan aylarında ilik nakli ameliyatı olmasının planlandığı açıklandı.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cansever, hayranlarını endişelendiren bir haberle gündeme geldi. Sanatçı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve lösemi teşhisi aldığını daha önce sosyal medya üzerinden duyurmuş, tedavi süreci nedeniyle sahnelere ara vereceğini açıklamıştı.

Uygun donör aranıyor! Cansever lösemi tedavisinde kritik noktada

İLİK NAKLİ İÇİN BEKLENİYOR

Cansever’in tedavisinde kritik bir aşamaya gelindiği bildirildi. Almanya’da hayatını sürdüren sanatçının lösemi tedavisi, uzman doktorların gözetiminde devam ediyor. Yetkililer, uygun bir donör bulunması durumunda Cansever’in mart veya nisan ayında ilik nakli ameliyatı olmasının planlandığını açıkladı.

Uygun donör aranıyor! Cansever lösemi tedavisinde kritik noktada

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumunu sevenleriyle paylaşan Cansever, “Her şey çok güzel olacak” diyerek takipçilerine moral vermeye çalışmıştı.

Sanatçı, tedavi sürecini takip edenlere de teşekkür ederek, dualarını beklediğini ifade etmişti.

