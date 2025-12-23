Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, sağlık durumuna ilişkin paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını açıklayarak konserlerine ara verdiğini duyuran ünlü şarkıcı, tedavi sürecine dair son durumunu takipçileriyle paylaştı.

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 1990’lı yıllara damga vuran Cansever, bir süredir hayatını Almanya’da sürdürüyor. Ünlü isim, yapılan kontrollerin ardından kendisine lösemi teşhisi konulduğunu kamuoyuyla paylaşmış, bu süreçte sahnelere ara vereceğini açıklamıştı. Hastane odasından yaptığı ilk paylaşımla hayranlarını duygulandıran Cansever, sevenlerinden dua istemişti.

UMUT DOLU MESAJ…

Tedavi sürecine ilişkin açıklamasında, Almanya’da olduğunu ve doktorlarının yakından ilgilendiğini belirten ünlü Cansever, kemoterapiye başlayacağını ifade ederek moralinin yüksek olduğunu vurgulamıştı. “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle umut dolu bir mesaj veren şarkıcı, aldığı destek mesajları için de hayranlarına teşekkür etmişti.

Kanser tedavisi gören Cansever’in son durumu! ’29 gün oldu’ deyip içini döktü

İKİNCİ KEMOTERAPİYİ ALDI

Son olarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Cansever, ikinci kemoterapiyi aldığını duyurdu. Tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten isim, sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Paylaşımında, saçlarının henüz dökülmediğini söyleyen Cansever, duaların ve doktorlarının desteğiyle bu süreci atlatacağına inandığını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı son gönderisinde ise 29 gündür dışarı çıkmadığını, tedavi sürecinde sabırla dinlendiğini belirtti, hayranlarından gelen mesajların kendisine büyük güç verdiğini söyledi. Cansever, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek son halini paylaştı.

