Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde hatalı sollama sonucu meydana gelen zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Hurda yığınına dönüşen Tofaş'ta sıkışan 3 kişi ise uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Kuzguncuk Mahallesi Paşalimanı Caddesi'nde gerçekleşti. 67 LP 432 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen 34 NEC 241 plakalı aracı sollamak istediği sırada, karşı şeritten gelen 34 NLY 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka araç adeta hurdaya döndü, iki araçta da ağır hasar oluştu.

Hurdaya dönen araçta can pazarı yaşandı

ARABADA SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Üsküdar'da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

Kaza nedeni ile Üsküdar Beykoz sahil yolu bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

