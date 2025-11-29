Aksaray'da bir otomobil sürücüsü kaza yapıp kaçtı. Yakınları ise polisi yanıltmak için sahte sürücü senaryosu yazdı. Gerçek ortaya çıkınca hedeflerine bu kez görevini yapan gazeteciler alan sürücü yakınları tehdit ve hakaretlerle gazetecileri kovaladı.

Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Atatürk Bulvarı yönüne ilerleyen Baddal D.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobile, karşı yönden hızla gelen Peugeot marka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Peugeot metrelerce savrulup yan yattı.

Ancak kazanın ardından şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Peugeot’nun sürücüsü kendini toparlar toparlamaz aracı bırakarak yaya halde olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ YAKINLARININ SENARYOSU PATLADI!

Kaza yapıp kaçan sürücünün yakınları, olay yerine gelen polis memurlarını kandırmak isteyip bir kadını sürücü olarak gösterdi. Bu sırada polis tam işlemlere başlayacakken balkondan kaza anını çeken bir vatandaşın sürücünün kaçtığını söylemesiyle kaza yerinde sinirler gerildi.

Sürücünün sahte olduğunun anlaşılması üzerine bir kadın, yabancı plakalı araçta kaza sonucu yaralanan kadına giderek, "Oğlum arabada korktu ve kaçtı" diye itirafta bulundu.

Polis kaçan sürücünün tespiti için vatandaşın çektiği video ile araştırma başlatırken, bu duruma öfkelenen kaçan sürücünün yakınları hedeflerine görevini yapan gazetecileri aldı.

GAZETECİYİ KOVALADILAR

Sahte sürücü planları tutmayan kaçan sürücünün yakınlarından olan bir kadın, görüntü almak isteyen basın mensuplarının önce üzerine yürüdü, sonra yakalamak için peşlerinden koştu. "Çekmeyeceksin, izin vermiyorum" diyen kadın, gazetecinin elindeki telefona almak için hamle yaptı.

Ardından "Kırarım" diye bağıran kadın, "Yemin ediyorum bir çıksın. Hadi bir çıksın" diye hem sözlü hem de fiziksel olarak tehditler savurdu.

Gazetecilerin peşine düşen kadın, gazetecilerin peşine düşerek tehditler savurmaya devam etti. Bununla da yetinmeyen kadın, basın mensuplarını fotoğraflarını çekerek tehdidini sürdürdü. O anlar anbean gazetecilerin kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

