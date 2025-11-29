Adana'da erkek kuaföründe karşılaşan iki husumetli şahıs arasındaki kavga sokağa taştı. Silahlara sarılan şüphelilerin çatışmasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Dehşete düşüren olay Adana'nın Seyhan ilçesinde bir erkek kuaföründe yaşandı. İddiaya göre, kuaförde karşılaşan husumetli iki şahıs arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kuaförün içerisinde başlayan silahlı kavga sokağa taştı. Çıkan çatışmada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.



