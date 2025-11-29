Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden henüz emekli olan öğretim üyesi Emine Ersöz'ün ölü bulundu. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen kadının temizlikçisi olay günü yaşananları anlattı.

Acı olay Eğirdir ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni emekli Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz (59), temizlikçisi Müzeyyen İ. tarafından evinde hareketsiz halde bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ersöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

TEMİZLİKÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Temizlikçi Müzeyyen İ. ifadesinde, saat 12.00 civarında Ersöz'ün uyuduğunu ve ilaçlarını aldığını gördüğünü, saat 16.00 sıralarında ise hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerini aradığını söyledi.

Emekli öğretim üyesi evinde ölü bulundu! Temizlikçisinin ifadesi her şeyi ortaya çıkardı

Ersöz'ün kronik tansiyon, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ersöz'ün cansız bedeni, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası