TURİZM KENTLERİ SULAR ALTINDA Antalya ve İzmir’de şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. Turizm kentlerinde yollar göle dönerken, su baskınları nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. İzmir’in kıyı ilçelerinde diz boyunu aşan su nedeniyle sokaklar adeta Venedik’e döndü, minareyi yıkan kuvvetli rüzgar paniğe yol açtı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ Meteoroloji’nin günlerdir uyardığı kuvvetli yağış Antalya’da akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent genelinde yollar adeta göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Şemsiyesiz dışarıda kalan vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı. Yağışın pazar günü kenti terk etmesi bekleniyor.

Turizm kentlerinde sel kabusu: Sokaklar Venedike döndü! İzmir’de ise dün akşam başlayan sağanak sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Özellikle Çeşme, Karaburun, Foça ve Dikili ilçelerinde taşkınlar yaşandı. çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Esnaf su basan dükkanlarında kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaparken bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

DÜKKANINA GELEN ESNAF ŞOK YAŞADI Foça’da Fevzi Çakmak Mahallesi’nde esnaf büyük mağduriyet yaşadı. Ayakkabı dükkanı sahibi Yakup Sayılır, “Sabah dükkânımı açmaya geldim, her taraf sel. Zararı büyük olan ayakkabılarımı kendi çabamla kurtarmaya çalıştım ama yetmedi” dedi.

Turizm kentlerinde sel kabusu: Sokaklar Venedike döndü! Menderes’in Efeçukuru Mahallesi’nde caminin minaresi kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi, bazı evlerin çatısı zarar gördü. Kent merkezinde de yağış sonrası yollarda çökmeler meydana geldi.

Turizm kentlerinde sel kabusu: Sokaklar Venedike döndü! İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada Karaburun’da son 24 saatte metrekareye 165 kilogram, Foça’da 137, Çeşme’de 131, Dikili’de 110 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Turizm kentlerinde sel kabusu: Sokaklar Venedike döndü! Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde 1200 personel, 342 araç, 200 iş makinesi ve pompalarla kesintisiz çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Turizm kentlerinde sel kabusu: Sokaklar Venedike döndü! Öte yandan özellikle İzmir'de rögarlar ve derelerden taşan sular sele dönüşürken, çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Su seviyenin diz boyunu aştığı sokaklar adeta Venedik'i anımsattı.

