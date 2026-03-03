Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, hayatını kaybeden rol arkadaşı İbrahim Yıldız’ın cenaze törenine makyajlı katılması ve törenin ardından sosyal medyada gülerek paylaştığı fotoğraf nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Soytürk, gelen yorumlara cevap verdi.

Duy Beni dizisinde rol alan İbrahim Yıldız, rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve yaklaşık 6 ay yoğun bakımda tedavi görmüştü. 27 yaşındaki oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç ismin cenaze törenine Alina Boz, Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan gibi pek çok oyuncu arkadaşı katıldı.

FOTOĞRAFIYLA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Cenazeye katılanlar arasında yer alan Rabia Soytürk’ün, bir gün sonra sosyal medya hesabından yer verdiği gülümseyen fotoğraf bazı kişiler tarafından eleştirildi.

Eleştirilere cevap veren Soytürk, cenazeye set arasında katıldığını belirterek, hakkındaki eleştirilerin kendisini üzdüğünü, acıyı herkesin farklı yaşadığını ifade etti. Cenaze sonrası paylaşılan fotoğrafın ise sosyal medya planlamasıyla ilgili olduğunu söyledi.

“BUNLAR GERÇEKTEN CAN SIKICI”

Soytürk 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada “Biraz kötü şeyler yazıldı, çizildi. Bunları konuşmak hoş değil ama bazı şeyleri galiba söylemek gerekiyor anlatmak gerekiyor ki… Cenazeye gittim, benim rol arkadaşımdı kendisi çok sevdiğim bir kalpti. Elbette üzüldük elbette ateş düştüğü yeri yakıyor elbette ailesinin yaşadığımı anlamıyor hissedemiyoruz o ayrı ama bizlerde üzülüyoruz. Yok makyajlı gitti öyle oldu böyle oldu. Bunlar gerçekten can sıkıcı arkadaşlar. Set aramda yarım saatlik yemek aramda koştur koştur cenazeye katıldım. Kostümümle, saçımla, makyajımla. Mecbur o şekilde gelip sete döndüm” dedi.

“SOSYAL MEDYA HESABINI BİZ YÖNETMİYORUZ”

Paylaştığı fotoğrafla ilgili olarak ise “Ekstra olarak o gün o fotoğrafı paylaşmış olmam bazen o sosyal medya hesabını biz yönetmiyoruz ve oradan da para kazanıyoruz. Nasıl dizi gününü değiştiremiyorsak bazı şeylerin paylaşımını da değiştiremiyoruz. Kimsenin acı eşiğini değerlendirme yorumunu kimsenin yapmaması diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

