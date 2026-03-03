Anadolu Ajansı
Anadolu Efes ayrılığı açıkladı: İsmail Şenol kararı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes'te sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı.
Anadolu Efes, Kasım 2024'te sportif direktörolarak görev almaya başlayan İsmail Şenol ile yollarını ayırdı.
- Anadolu Efes, İsmail Şenol ile birlikte çalışmayı sonlandırma konusunda ortak bir karar aldı.
Anadolu Efes, Kasım 2024’te sportif direktörlük görevine getirilen İsmail Şenol ile yollarını ayırma kararı aldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
