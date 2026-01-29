Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, EuroLeague'deki Türk derbisini farklı kazandı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 25. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 79-62 mağlup etti ve 17. galibiyetini elde etti.
EuroLeague'in 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 79-62 kazanan Fenerbahçe, 17. galibiyetini aldı.
Altı galibiyeti bulunan Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezen 19. yenilgisini yaşadı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi: 19'luk Fransız forvet teklifi kabul etti
Bizi Takip Edin
YORUMLAR