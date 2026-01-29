Kadrosuna golcü ve orta saha takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'nin, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif için teklif yaptığı ve oyuncu ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

L'Equipe'nin haberine göre; Fenerbahçe, Fransa'da Angers forması giyen 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif'i kadrosuna katmak için temaslarını arttırdı.

Ocak ayı transfer döneminde Musaba, Guendouzi ve Mert'i katan Fenerbahçe'nin, Fransız forvet için tüm imkanlarını seferber etmeyi hedeflediği belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu da sarı lacivertlilerin 19 yaşındaki Fransız forvet Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

PALACE VE PARİS FC DE İLGİLENİYOR

19'luk golcünün, Premier Lig ekibi Crystal Palace ve Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'nin de gündeminde olduğu kaydedildi.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Angers formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan hücum oyuncusu, 4 gollük katkı sağladı.

