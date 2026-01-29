Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da ilgilendiği Atalanta forması giyen Nijeryalı kanat Ademola Lookman için bir kez daha devreye girdiği ve İtalyan ekibiyle 35 milyon avro üzerinden pazarlık masasına oturduğu iddia edildi.

Ara transferde şu ana kadar 3 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum takviyesi için çalışmalarını sürdürürken Ademola Lookman için yeniden devreye girdi.

Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için bu saatlerde yeni bir nabız yoklamasında bulundu.

ATALANTA 35 MİLYON AVROYA İNDİ

İlk etapta kapıyı 45-50 milyon avro bandından açan Atalanta yönetimi, teklifi gelmemesinin ardından bu rakamı 35 milyon avro seviyelerine çekti.

Ademola Lookman

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Bu indirimi bir fırsat olarak gören Fenerbahçe yönetiminin, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Atalanta’nın kapısını çaldığı belirtildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Galatasaray’ın da listesinde yer alan ancak yüksek maliyeti nedeniyle sonuçlanmayan transferde, bu kez Fenerbahçe’nin elinin daha güçlü olduğu öğrenildi.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 19 maça çıkan Lookman, bu müsabakalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

