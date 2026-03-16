ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın donanma, hava savunma sistemleri ve hava kuvvetlerini büyük ölçüde kaybettiğini öne sürerek “İran’ı yerle bir ettik” dedi. Trump, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için 7 ülkeyle görüştüklerini ve İran’ın müzakere etmek istediğini ancak henüz hazır olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İRAN'I YERLE BİR ETTİK"

Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Tahran'ın donanma, hava savunma sistemleri ve hava kuvvetlerini kaybettiğini ileri sürerek, "İran'ı yerle bir ettik" dedi.

"İRAN MÜZAKERE ETMEYİ ÇOK İSTİYOR"

İran'ın insansız hava aracı üretim tesislerini hedef aldıklarını belirten Trump, "İran müzakere etmeyi çok istiyor ama bence henüz hazır değiller" diye konuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması gerektiğini de yineledi. Hürmüz'ün güvenliği konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydetti, "7 ülkeyle görüşüyoruz" dedi.

ÇİN'E ATIFTA BULUNDU

Trump, İngiliz Financial Times gazetesine de açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda Çin'in de yardım etmesi gerektiğini ifade etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ay sonunda yapılması planlanan zirvenin ertelenebileceğini de dile getirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı

