Birleşik Arap Emirlikleri, İHA'nın sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. Bu kez, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehri bir İHA saldırısının hedefi oldu. Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medyahesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinden alevlerin yükseldiği görüldü. Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL

İRAN'IN ABD ÜSLERİNE SALDIRILARI

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

