"Yeni Ankara Valisi kim" sorusu Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla yeniden gündeme geldi. Yapılan değişiklikle birlikte Ankara Valiliği görevine Yakup Canbolat getirildi. İşte, Yakup Canbolat'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan son atama kararları kapsamında Ankara Valiliği’nde görev değişikliği yaşandı. Mevcut Vali Vasip Şahin’in Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na atanmasının ardından, yerine Aydın Valisi Yakup Canbolat getirildi.

YENİ ANKARA VALİSİ KİM?

30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara Valiliği görevine Yakup Canbolat atandı. Daha önce Aydın Valisi olarak görev yapıyordu.

Yeni Ankara Valisi Yakup Canbolat kimdir?

YAKUP CANBOLAT KİMDİR?

Yakup Canbolat, 1969 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Alaca’da tamamladıktan sonra 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Konya Valiliği’nde kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Kariyeri boyunca Durağan (Sinop), Yedisu (Bingöl), Cumayeri (Düzce), Kahta (Adıyaman) kaymakamlıkları ile Yozgat Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından Hakkari Valiliği (2014-2016), Konya Valiliği ( 2016-2018) ve Bursa Valiliği (2018-2023) görevlerinde bulundu. Canbolat, son olarak 2023 yılında Aydın Valisi olarak atanmıştı.

