Resmi Gazete’de yayımlanan son atama kararıyla yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan oldu. Kararın ardından Ali Fidan’ın kariyeri, görev geçmişi ve biyografisi merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü görevine yeni bir isim getirildi. Nevşehir Valisi olarak görev yapan Ali Fidan’ın yeni göreviyle birlikte "Ali Fidan kimdir, nereli?" aramaları hız kazandı.

ALİ FİDAN KİMDİR, NERELİ?

Ali Fidan, 1970 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Gerede’de tamamlayan Fidan, lise eğitimini Bolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Fidan, kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1994 yılında Bolu Valiliği’nde kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım atan Fidan, kariyerinin ilk yıllarında İngiltere’de dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı’nın Kurşunlu ve Uşak’ın Ulubey ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulunan Fidan, daha sonra Felahiye ve Yazıhan kaymakamlıkları ile Malatya Vali Yardımcılığı görevlerini üstlendi. İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde şube müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar uzanan çeşitli görevlerde bulundu.

Ali Fidan, kariyeri boyunca merkezi yönetim ve taşra teşkilatında farklı görevlerde yer aldı. 2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yapan Fidan, ardından 25 Ağustos 2016 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı ve 2018 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Nevşehir Valiliği görevine getirildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

Ali Fidan, 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı. Aynı kararla mevcut Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın İçişleri Bakanlığı emrine alındığı açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası