İstanbul Marmaray'da kavga eden gruba güvenlik görevlileri müdahale etti. İstasyona taşan kavgada şahıslardan biri, kavgayı ayıran güvenliğe saldırdı. Güvenliğin attığı tokat ise sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da Marmaray'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Araya girenlere rağmen ayrılmayan şahıslara güvenlik görevlileri müdahale etti.

AYIRAN GÜVENLİĞE DE VURDULAR

İlk durakta araya giren güvenlik bir grubu trende tuttu, diğer saldırganları ise istasyona aldı. Ancak bu arada şahıslar, güvenlik görevlisini darbetti. Hemen araya diğer güvenlikler de girerken, şahıslar etkisiz hale getirildi.

Bir güvenliğin saldırgana tokat attığı ve "Bana niye vuruyorsun?" dediği duyuldu.

Sosyal medya bu tokadı konuşuyor! Marmara kavgasını güvenlik zor ayırdı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar saniye saniye trendeki bir yolcu tarafından kayıt altına alınırken video ise sosyal medyada gündeme oturdu. Birçok kullanıcı güvenliğin tokadının yerinde olduğunu belirterek "Polis yapın bu ağabeyleri", "Az bile yapmışlar" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sosyal medya bu tokadı konuşuyor! Marmara kavgasını güvenlik zor ayırdı

Öte yandan kavgaya dair resmi bir açıklama gelmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası