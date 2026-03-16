Birleşik Arap Emirlikleri’nin en yoğun ulaşım merkezlerinden biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından havalimanı çevresinde yangın meydana geldiği ve ilgili ekiplerin bölgeye sevk edilerek gerekli güvenlik önlemlerini almaya başladığı ifade edildi. Olayın ayrıntılarına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğünü açıkladı.

Bölgede artan gerilim kapsamında, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak 28 Şubat’tan bu yana bazı Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediği biliniyor.

Yetkililer, olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini ve havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası