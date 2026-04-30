Girit açıklarında uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail yasadışı müdahalesine Türkiye ve İspanya'dan ortak tepki! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol mevkidaşı ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde, sivil hayatı riske atan "korsan" saldırganlığa karşı dünyayı tek ses olmaya çağırdı.

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, Girit Adası açıklarında ve uluslararası sularda yasadışı bir müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından filoda bulunan 18 tekne ve içindeki aktivistlerle bağlantı tamamen koptu.

Müdahalenin başladığı anlarda filonun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin teknelere çıktığı anlar anbean kaydedildi.

"BURASI İSRAİL DONANMASI: GÜÇ KULLANACAĞIZ!"

Yayınlanan görüntülerde, bir İsrail deniz biriminin yardım gemisini ablukaya alarak durdurduğu an kaydedildi. Kayıtlarda, İsrail donanmasından bir yetkilinin telsiz üzerinden doğrudan tehditler savurduğu duyuluyor:

"Burası İsrail Donanması. Gemiye çıkmak üzereyiz. Derhal geminin ön tarafına geçin, yoksa güç kullanacağız!"

Küresel Sumud Filosu'na müdahale: Türkiye ve İspanya'dan ortak tepki geldi

BAKAN FİDAN’DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ: HUKUK İHLAL EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İspanyol mevkidaşı José Manuel Albares Bueno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, İsrail güçlerinin Girit açıklarındaki müdahalesinin farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunun altı çizildi.

Türkiye, uluslararası toplumu bu yasadışı eyleme karşı ortak bir tutum sergilemeye çağırdı.

Türkiye ve İspanyadan İsraile ortak tepki!

18 TEKNEDEN HABER ALINAMIYOR

Uluslararası sularda durdurulan ve İsrail güçleri tarafından alıkonulan 18 teknenin hangi limana çekildiği belirsizliğini koruyor. Aktivistlerin can güvenliğinden endişe edilirken, İsrail’in tekneleri nereye götürdüğü konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Yunanistan'da eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Girit açıklarında yaşanan olayda kendi hükümetini de hedef aldı.

Varoufakis, "Yunan hükümeti ya işbirlikçi ya da denizlerimizi İsrail'den korumaktan aciz" ifadelerini kullandı. Eski Bakan ayrıca şunları ekledi:

"Az önce Global Sumud Filosu'ndaki arkadaşlarımla konuştum. İsrail gemileri ve dronları, Girit kıyılarında onları taciz ediyor. Yunan hükümeti ya suç ortağı ya da denizlerimizi İsrail'den koruma konusunda yetersiz. Buna özgürce seyrüsefer ve Uluslararası Hukuk denir!"

İTALYA, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA MÜDAHALE EDİLMESİNE İLİŞKİN İSRAİL VE YUNANİSTAN'DAN BİLGİ TALEP ETTİ

İtalya Dışişleri Bakanlığı İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarında Akdeniz'in uluslararası sularında müdahale etmesine ilişkin Tel Aviv ve Atina'dan bilgi talep etti.

İtalyan ANSA ajansının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'ye doğru seyir halindeki Küresel Sumud Filosu'na İsrail'e ait askeri birliklerin yaklaştığına dair bilgi alması üzerine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bakanlık kriz masası üzerinden bazı talimatlar verdiği belirtildi.

Tajani'nin, İtalya'nın Tel Aviv ve Atina büyükelçiliklerine, iki ülkenin yetkili makamlarıyla temasa geçerek, operasyonun kapsamını netleştirmeye yönelik bilgi almak ve teknelerde bulunan İtalyan vatandaşlarının korunmasını sağlamak için harekete geçme talimatı verdiği ifade edildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU: 31 TÜRK AKTİVİST BULUNUYOR

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, filodaki tekneler ve katılımcılara ilişkin bilgileri paylaştı.

İspanya'dan 12 Nisan'da hareket eden 39 tekneye İtalya'da 20 tekne daha katılırken, toplam 59 teknelik konvoy 26 Nisan'da Gazze istikametine doğru yola çıktı.

Filoda, Open Arms ve Greenpeace'e ait 2 gözlemci gemisi de yer alıyor.

Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.

Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:

"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."

Gemide ayrıca İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly de bulunuyor.

Margaret Connolly de yayınladığı videoda şunları kaydetti:

Lütfen İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nın ABD ordusu tarafından kullanılmasının durdurulmasını talep edin. Gazze ve Filistin'i yerle bir etmek için havalimanımızı kullanmayı bırakın

İsrail'e askeri yardımın yüzde 95'i ABD ve Almanya'dan geliyor. Hava sahamızın soykırım amaçlı kullanılmasına kesinlikle karşı çıkıyorum. Filistin halkının yanındayız. Bu gece saldırıya uğrayıp kaçırılırsak, bizim ve Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Biz barışçıl bir misyonuz, yanlış bir şey yapmadık"

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail basını, İsrail donanmasının 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu yine Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

