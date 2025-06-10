Madleen mürettebatı 16 saat aç ve susuz bırakılmış! Rima Hassan’ın ekibi gerçeği ifşa etti

İsrail güvenlik güçleri tarafından uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu’nun mürettebatına yönelik şok edici yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan’ın da bulunduğu ekip, Tel Aviv'deki gözaltı merkezine götürülmeden önce 16 saat boyunca ne su ne de yiyecek temin edilmeden gemi güvertesinde bekletildi. Avukat görüşmesi ise sadece 10 dakikayla sınırlandırıldı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’na yönelik İsrail müdahalesinin ardından, Fransız milletvekili Rima Hassan’ın da aralarında bulunduğu mürettebatın durumu netleşmeye başladı. Turkiyegazetesi.com.tr'ye bilgi veren Rima Hassan’ın ofisinden Fiona Vanston, alıkonma koşullarının arkasındaki detayları açıkladı

12 kişilik mürettebat, İsrail güvenlik güçleri tarafından Tel Aviv-Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltında tutuluyor. Fiona Vanston’un ilettiği bilgilere göre, avukatlar ve bazı diplomatlar sürece müdahil olmuş durumda ancak mürettebatın aileleriyle halen hiçbir iletişim kurulamadı.

AVUKATLA GÖRÜŞME SADE 10 DAKİKA SÜRDÜ

Tutuklanma sürecinde her mürettebat üyesine sadece yaklaşık on dakika boyunca avukatla görüşme hakkı tanındı.

Fiona Vanston, "İsrail makamları, mürettebatın ülkeye 'yasadışı giriş' yaptığı iddiasıyla 100 yıl boyunca İsrail’e giriş yasağı getirdi. Aktivistlere, bu iddiayı kabul ettiklerine dair bir belge sunularak, 'ya imzala sınır dışı edil, ya imzalama mahkemeye çık' seçeneği verildi." dedi.

AKTİVİST THİAGO AVİLA AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Madleen mürettebatına dair yeni bilgiler, gözaltı sürecinde yaşanan hak ihlallerinin boyutunu gözler önüne serdi. Aktivist Thiago Ávila’nın, dün saat 04.00’ten bu yana açlık ve susuzluk grevinde olduğu bildirildi. Mürettebat üyeleri, İsrail Cezaevi Servisi (IPS) nezarethanesindeki sağlıksız koşullardan, tahta kurusu istilasından ve sadece içilmez nitelikteki musluk suyuna erişebildiklerinden şikâyet etti.

GRETA THUNBERG VE ÜÇ KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Greta Thunberg, Sergio Toribio ve Fransız vatandaşlar Baptiste Andre ile Omar Faiad, kişisel gerekçelerle belgeyi imzalamak zorunda kaldı. Diğer sekiz kişi, Rima Hassan’ın da aralarında bulunduğu ekip, belgeyi imzalamayı reddederek gözaltında kalmayı göze aldı.

" YALNIZCA SANDVİÇ DAĞITILDI, 16 SAAT BOYUNCA HİÇBİR ŞEY VERİLMEDİ"

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan Vanston, zorla alıkonma koşulları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, mürettebata sadece kameralar önünde kısa bir sandviç dağıtımı yaptı. Ardından 16 saat boyunca yiyecek ve su verilmeden, mürettebat gemi güvertesinde tutuldu. Bu uygulama ne uluslararası hukuka, ne de insan haklarına uygundur."

Rima Hassan’ın ekibinden alınan bilgiye göre, gözaltı süresince mürettebata yemek verilmemesi ve kötü muamele iddiaları üzerine uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla kapsamlı bir diplomatik girişim ve medya kampanyası başlatılıyor. Avrupa kamuoyuna, insan hakları kuruluşlarına ve milletvekillerine detaylı bilgilendirmeler yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, Avrupa Parlamentosu nezdinde de konunun gündeme taşınacağı ve özellikle gözaltı koşullarına ilişkin ihlallerin takipçisi olunacağı aktarıldı.