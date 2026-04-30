AK Parti’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarına değinerek, saldırılar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Erdoğan, toplumun acısının en derinden hissettiklerini, olayın siyasi olarak istismar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Erdoğan, MYK'da okul saldırılarını değerlendirdi: Toplumun acısı bizim acımızdır!

“SADECE GÜVENLİK SORUNU OLARAK ELE ALINAMAZ”

Saldırıların münferit olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun acısı bizim acımız. Çocuklarımız sanal dünyada hakikatten kopuk yaşıyorlar. Asıl gerçekliklerini sanal dünyada oluşturuyorlar. Bu yüzden bu olay bizim için münferit bir olay değil. Daha kapsamlı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Meclis'te kurulan komisyon bu kapsamda bizler için önemli. Karşımızda katmanlı bir problem var. Bunu sadece bir güvenlik sorunu olarak değerlendiremeyiz” dedi.

25. YIL BÜYÜK BİR ETKİNLİKLE KUTLANACAK

Toplantıda ayrıca AK Parti Genel Sekreterliği, partinin 25’inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre AK Parti, 14 Ağustos 2026’da İstanbul’da büyük bir etkinlik düzenleyecek.

Binlerce kişinin katılacağı programda, çeyrek asır vurgusu öne çıkacak. AK Parti'nin iktidarı boyunca yaptığı hizmetler anlatılacak. Programların genel seçime kadar sürecek kapsamlı bir kampanyaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

